Минкомсвязь предложила повысить требования к сим-картам

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Минкомсвязь предлагает обязать российских операторов связи использовать средства криптографической защиты информации для идентификации абонентов, говорится в проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что нововведения позволят защитить данные, передаваемые по сетям связи, от несанкционированного доступа. При этом средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ. Такие технические решения могут разработать в течение двух лет, говорится в заключении Минэкономразвития на проект со ссылкой на АО "ИнфоТекс" и Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН (ИТМиВТ).

Доработанная версия проекта не распространяется на сим-карты, приобретенные оператором связи до вступления в силу приказа. Таким образом, единовременная замена сим-карт не предусмотрена.

По мнению Минэкономразвития, новации потребуют от операторов дополнительных затрат за закупку оборудования — 3,2 миллиона рублей за единицу. Минкомсвязь считает, что потребуется 80 единиц такого оборудования на весь рынок. При этом "Мегафон" полагает, что будет нужна одна единица на десять тысяч абонентов. Таким образом, расходы на 260 миллионов абонентов могут составить 83,2 миллиарда рублей. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты — 700 миллионов рублей.

Регулирование в части замены сим-карт могло бы иметь не всеобщий, а адресный характер, что снизило бы расходы на проект без снижения эффективности, пишет Минэкономразвития. В министерстве предложили установить переходный период, "не менее двух лет", за время которого операторы должны перейти на новые требования.