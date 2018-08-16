Минфин будет искать расходы бюджета, на которых можно сэкономить

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство финансов будет проводить ежегодный аудит расходов казны, чтобы определить, на каких из них можно сэкономить, следует из проекта соответствующего постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в документе, целью систематических обзоров расходов по определенным правительством направлениям будет "определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств".

Результаты обзоров ведомство должно будет учитывать при подготовке поправок в бюджет текущего года и в проекте на следующие три года. При этом, подчеркивается в документе, экономия не должна приводить к ухудшению ожидаемых результатов социально-экономического развития.

Предполагается, что проверки будут касаться любых бюджетных ассигнований, за исключением субвенций регионам и дотаций на выравнивание их бюджетной обеспеченности, трансфертов в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС, расходов на обслуживание госдолга и на госпрограмму вооружений.

По итогам аудита Минфин будет предлагать правительству разные способы экономии, а специально созданная правительственная комиссия выберет наиболее приемлемые из них. "Результаты обзоров бюджетных расходов по конкретным объектам могут быть распространены на иные аналогичные расходы федерального бюджета", — говорится в документе.