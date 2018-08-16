Руководителей компаний из "списка Белоусова" пригласили на встречу с ним

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Руководители компаний, фигурировавших в списке для изъятия дополнительных доходов, приглашены 24 августа на встречу с помощником президента РФ Андреем Белоусовым, сообщили РИА Новости источники в приглашенных компаниях.

"Белоусов позвал 24 августа на встречу руководителей компаний из списка. Никого нового вроде бы не пригласили", — сказал РИА Новости источник в одной из компаний.

"Руководители компаний приглашены на встречу с Белоусовым 24 августа", — подтвердил источник еще в одной из приглашенных компаний. По его информации, сегодня различные ведомства должны направить свои предложения по изъятию дополнительных доходов в министерство финансов, после чего будет выработана единая позиция.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".