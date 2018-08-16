МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минэкомноразвития не поддерживает предложение помощника президента Андрея Белоусова по изъятию в бюджет дополнительных доходов горнодобывающей и химической промышленности, сообщил РИА Новости источник в министерстве.

На прошлой неделе Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до пятисот миллиардов рублей в год. Согласно тексту письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, эти меры могут коснуться "Евраза", НЛМК, "Норникеля", "Северстали", ММК, "Металлоинвеста", СУЭК, "Мечела", "Алросы", "Полюса", "Сибура", "Фосагро", "Уралкалия", "Акрона".

В Кремле заявили, что сформируют позицию по поводу предложения Белоусова после того, как свое мнение выразит кабмин.

"Президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка", — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сообщалось, что Минпромторг анализирует возможное влияние таких мер на экономику и консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли. В свою очередь, первый вице-премьер Антон Силуанов заверил, что правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля и считает, что условия работы бизнеса должны быть стабильными.

Сам Белоусов отмечал, что его идея не связана с поиском средств на исполнение майского указа Владимира Путина, а призвана выровнять налоговую нагрузку.