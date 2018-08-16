Австрийская компания намерена строить жилье в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Австрийская компания займется строительством экологического жилья в Крыму, на данный момент подбирается пилотная площадка в Ялтинском регионе, сообщил РИА Новости немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

Маурер находится с деловым визитом в Крыму.

"Я в Крыму с представителем крупной австрийской компании, которая специализируется на экологическом строительстве деревянных домов. Мы провели конкретные переговоры в Ялте и начали поиск участка, где может быть реализован первый проект", — сказал РИА Новости Маурер.

По его словам, теперь предстоит провести переговоры с крымскими банками для сопровождения проекта, в части выплаты заработных плат.

"Нам представлена местными властями и правительством Крыма индивидуальная информация по запросу компании. Буквально в подробном формате все предоставлено. Переговоры по этому проекту уже походят к концу", — сказал Маурер.

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