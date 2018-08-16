Крым намерен открыть паромную линию в Турцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Крым намерен наладить паромное сообщение с Турцией, переговоры с экспедитором грузов уже проведены, сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

"Переговоры с экспедитором грузов проведены. Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно", — сказал РИА Новости Волков.

По его словам, планируется, что паромная линия Турция-Крым-Турция будет запущена уже осенью этого года.

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