Турция покинула список крупнейших держателей госдолга США

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Турция в июне сократила вложения в госдолг США, выбыв из списка крупнейших держателей американских казначейских бумаг, свидетельствуют данные министерства финансов США.

За отчетный месяц вложения Турции в госдолг США сократились до 28,8 миллиарда долларов, тогда как в мае показатель составлял 32,6 миллиарда долларов. Турция непрерывно снижала свои вложения в гособлигации США с ноября прошлого года. Тогда их объем составлял 61,2 миллиарда долларов, более чем в два раза превышая нынешний уровень.

В результате июньского сокращения Турция выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга. Теперь последнее место в списке принадлежит Филиппинам, чьи вложения оцениваются в 31,6 миллиарда долларов.

Россия покинула список еще в мае, когда резко сократила свои вложения в гособлигации США — с 48,7 миллиарда до 14,9 миллиарда долларов. В июне вложения РФ в госдолг США не изменились по сравнению с маем.

Лидером в списке по итогам июня остался Китай: его вложения в госдолг США оцениваются в 1,179 триллиона долларов, что на 0,4% меньше по сравнению с маем. На второй строчке находится Япония — ее вложения сократились на 1,75% по сравнению с предыдущим месяцем и оцениваются в 1,03 триллиона долларов. Третьим по величине держателем госдолга США является Бразилия — ее вложения составляют 300,1 миллиарда долларов (рост на 0,3% к маю).