Цепная реакция: глобальный кризис начнется с обвала турецкой лиры

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Санкции США против Турции вызвали обвал турецкой лиры, а следом — и других валют развивающихся рынков, в первую очередь Латинской Америки. Подешевели бразильский реал, мексиканский, чилийский и колумбийский песо. Российский рубль, просевший к двухлетним минимумам на фоне американских санкций, оказался под двойным давлением. Аналитики не исключают: валютный кризис в Турции накроет развивающиеся рынки и в итоге приведет к глобальному финансовому коллапсу. Насколько вероятен такой сценарий — в материале РИА Новости.

Большая волна

С начала года турецкая валюта ослабела относительно американской на 40 процентов. Основная причина — обострение отношений с Вашингтоном. После того как Анкара в очередной раз отказалась освободить подозреваемого в шпионаже американца Эндрю Брансона, в начале августа Госдеп ввел экономические санкции, вдвое подняв пошлины на алюминий и сталь. В результате только за последние дни курс лиры рухнул более чем на 25 процентов. Турецкий ЦБ объявил об экстренных мерах, пообещав обеспечить финансовую отрасль ликвидностью. На это регулятор планирует потратить порядка 10,5 миллиарда долларов из резервов.

"Падение курса лиры — это, без сомнений, четкая и спланированная атака, проведенная крупнейшим игроком финансовой системы", — отметил министр финансов страны Берат Албайрак.

© REUTERS / Umit Bektas Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018 года © REUTERS / Umit Bektas Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018 года

Пока власти готовили план спасения, национальная валюта продолжала падать, и лишь во вторник, 14 августа, частично отыграла позиции — курс вырос сразу на шесть процентов после 14-процентного снижения по итогам двух предшествующих торговых дней. Помогло заявление президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана о бойкоте Турцией электронных товаров из США. Тем не менее лира продолжает торговаться к доллару вблизи рекордно низких значений, а обвал тем временем перекинулся на целый ряд развивающихся рынков (EM, emerging markets). Инвесторы, и без того настроенные в последнее время к ЕМ весьма скептически, ускорили выход из этих активов. Сводный индекс валют развивающихся стран обновил минимум.

Российский рубль не стал исключением — еще до событий в Турции и последующего бегства инвесторов из рискованных валют он упал до минимумов 2016 года на фоне усиления санкций США. А затем — наряду с другими пострадавшими национальными денежными единицами — оказался под мощным давлением волны панических распродаж. Впрочем, к 13 августа рубль сумел выйти в плюс, единственный из валют ЕМ. А на торгах следующего дня усилил рост, отыграв у доллара почти 80 копеек. Подобный отскок после того, как прошла первая реакция рынка на санкции и улеглись панические настроения, был вполне ожидаемым.

С кого начнется кризис

И все же эффект домино уже дал о себе знать. По мнению экономистов, происходящее в данный момент на рынках вполне укладывается в один из наиболее вероятных сценариев возникновения нового глобального кризиса. Его могут спровоцировать именно геополитические разногласия, обострившиеся до предела. А нынешняя ситуация очень напоминает ту, что сложилась два десятилетия назад и предшествовала обвалу 1998 года.

Тогда все началось в Азии. Рухнул фондовый рынок Таиланда, затем кризис распространился на Индонезию, Филиппины, Малайзию, Южную Корею и в итоге привел к дефолту Россию. Инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономик.

Cейчас, как считают экономисты, угрозу представляют Турция и Аргентина — крупные страны с наиболее высоким дефицитом по текущему счету и большим внешним долгом.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина © AP Photo / Natacha Pisarenko Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина

Параллели между текущей финансовой нестабильностью и азиатским кризисом 1997–1998 годов провел нобелевский лауреат Пол Кругман.

"Свободное падение (валюты) Турции впечатляет. Не лучше выглядит и Аргентина, несмотря на резкое увеличение процентных ставок", — отмечал Кругман еще в мае этого года. Он указал и на то, что развивающиеся страны накопили огромный внешний корпоративный долг в иностранных валютах, в частности — в долларах США.

Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что ситуация в Турции столь критична для мировой экономики. Как рассказал РИА Новости Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank, она оказывает лишь "некоторое влияние на другие уязвимые страны с развивающейся экономикой, такие как Южная Африка", и вряд ли перерастет во что-то большее — если, конечно, по каким-то причинам не вызовет широкомасштабной паники у инвесторов. Таких причин аналитик не видит: в последние месяцы лира не раз обновляла исторические минимумы к доллару и евро.

© AFP 2018 / Yasin Akgul Электронное табло с текущим курсом валют на одной из улиц Стамбула. 13 августа 2018 года © AFP 2018 / Yasin Akgul Электронное табло с текущим курсом валют на одной из улиц Стамбула. 13 августа 2018 года

Меньше подвержены дефолтам

И хотя развивающиеся рынки, как правило, всегда первыми страдают от негативных глобальных процессов, эксперты указывают и на другое обстоятельство, которое позволит избежать эффекта домино. Как продемонстрировало недавнее исследование Гарварда, развивающиеся экономики уже не столь беззащитны.

Уровень дефолтов с 2011 года был относительно низким для периода сокращения потоков капитала, говорится в работе экономистов Кармен Рейнхарт, Винсента Рейнхарта из Standish Mellon Asset Management и Кристофа Требеша из Кильского института мировой экономики.

Страны с большой долговой нагрузкой смогли перенести погашение обязательств на будущие десятилетия на более благоприятных условиях.

Кроме того, развивающиеся государства с повышенным риском дефолта приобрели устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики за счет сокращения торгового и бюджетного дефицитов.

Аналитики делают вывод: кризис в отдельной экономике уже не вызовет цепную реакцию. Суверенные дефолты станут менее масштабными, более изолированными и не вызовут прежних системных последствий.

Что же касается рубля — российская валюта стабилизировалась на уровне 66,63, инвесторы взяли паузу, но только до конца августа. В сентябре рубль ждет еще одно испытание — из-за новых ограничений Вашингтона. Законопроект об очередных санкциях предполагает запрет на операции с госбанками и инвестиции в долговые бумаги правительства России.