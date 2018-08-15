Крымский Генбанк прекратил выпуск карт Visa и MasterCard‍

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Крупный крымский банк — Генбанк — перестал обслуживать выпущенные им карты платежных систем Visa и MasterCard. Коммерческая организация перевела своих клиентов на российскую карту "Мир"

Как сообщила РИА Новости финансовый консультант финучреждения, 23 января Генбанк прекратил выпуск и перевыпуск карт Visa и MasterCard.

В кредитном учреждении пояснили, что международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков после введения антироссийских санкций в 2014 году. Отмечается, что существовал риск того, что эти карты перестанут работать по всей стране. Таким образом, карты "Мир" стали аналогами традиционных Visa и MasterCard.

В Генбанке подчеркнули, что банк продолжит обслуживать карты Visa и MasterCard других российских банков и не будет брать комиссию при выдаче наличных в своих банкоматах.

Причины создания собственной платежной системы

В 2014 году США ввели санкции против России из-за Крыма и ситуации на юго-востоке Украины. После этого у российских банков возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard. Российские власти решили в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему.

По последним данным, количество выпущенных в России карт "Мир" уже превысило 37 миллионов. С лета 2017 года карты принимают в Армении.

Помимо этого, в мае прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

В свою очередь, банки до первого июля 2017-го должны были обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки стали выдавать карту "Мир". При этом полностью бюджетники перешли на нее к первого июля этого года.

Пенсионеры же смогут получить карты "Мир" взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже первого июля 2020 года.

Как сообщил глава НСПК Владимир Комлев, карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян.

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