Турция удвоила торговые пошлины на 22 вида американских товаров

АНКАРА, 15 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
Министр назвала США важным, но не единственным торговым партнером, и добавила, что у Турции есть доступ к альтернативным рынкам.
Последнее время турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.
Накануне Турция объявила бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака". В среду турецкий лидер объявил о дополнительных пошлинах на табак, алкоголь, автомобили, косметику, рис и фрукты.
Как отметил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, Вашингтон своими действиями довел отношения с Анкарой почти до полного разрыва. Кроме того, по его словам, Турция обсуждает переход в торговле на национальные валюты с Россией, Китаем и другими странами.