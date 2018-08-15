Турция удвоила торговые пошлины на 22 вида американских товаров

АНКАРА, 15 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"Общий объем повышения пошлин составил 533 миллиона долларов (в пересчете на год. — Прим. ред.)", — сказала она.

Министр назвала США важным, но не единственным торговым партнером, и добавила, что у Турции есть доступ к альтернативным рынкам.

Последнее время турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.