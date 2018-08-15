МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения для начала строительства железнодорожного Северного широтного хода (СШХ), сообщается на сайте кабинета министров.
Общая стоимость проекта по созданию Северного широтного хода протяженностью около 700 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Хорей – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему оценивается в сумму более 230 миллиардов рублей. Согласно презентации РЖД, представленной первым замгендиректора Вадимом Михайловым в начале 2017 года, в частности, часть концессионера может составить 113 миллиардов рублей, РЖД — 105 миллиардов рублей.
В рамках концессии будет построено более 350 километров железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок – 23,9 миллиона тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).