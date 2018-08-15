МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения для начала строительства железнодорожного Северного широтного хода (СШХ), сообщается на сайте кабинета министров.

"В рамках реализации механизма частной концессионной инициативы в федеральных проектах в сфере транспорта на основе концессионного соглашения с ООО "СШХ" ("Северный широтный ход") будут созданы объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта "Обская – Салехард – Надым", — говорится в пояснительной записке к документу.

Общая стоимость проекта по созданию Северного широтного хода протяженностью около 700 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Хорей – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему оценивается в сумму более 230 миллиардов рублей. Согласно презентации РЖД, представленной первым замгендиректора Вадимом Михайловым в начале 2017 года, в частности, часть концессионера может составить 113 миллиардов рублей, РЖД — 105 миллиардов рублей.

В рамках концессии будет построено более 350 километров железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок – 23,9 миллиона тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).