Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров

АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Разногласия Турции и США

Согласно документу, пошлины на табачные изделия повысили на 60%, на алкоголь — на 140%, на автомобили — на 120%. Кроме того, пошлины выросли еще на некоторые категории товаров, в том числе рис, фрукты и косметические изделия.

Последнее время турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.

Кроме того, отношения двух стран обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Накануне Турция объявила бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака".