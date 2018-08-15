Месяц после ЧМ в России: рост экономики, туризма и другие горизонты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу завершился в России лишь месяц назад, оставив след не только в сердцах болельщиков по всему миру, но и в квартальных данных ВВП России. А по оценке некоторых экспертов, ЧМ будет еще несколько лет "пополнять" экономику страны на 50 миллиардов рублей ежегодно.

РИА Новости попросило экспертов оценить, какие секторы благодаря ЧМ получили наибольший импульс к развитию, каков будет долгосрочный эффект для экономики, а также будут ли работать инвестированные в проведение чемпионата средства.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проводились на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Центробанк России ранее сообщал, что проведение чемпионата ускорило годовой рост ВВП РФ во втором квартале на 0,1–0,2 процентного пункта. Темп прироста российской экономики во втором квартале оценивается регулятором на уровне 1,8-2,2%.

Эксперты Bank of America Merrill Lynch также отмечали, что проведение чемпионата поддержит темпы роста ВВП и российскую валюту. По их оценке, ЧМ может добавить к росту ВВП порядка 0,25-0,3 процентного пункта, который проявится во втором и третьем кварталах 2018 года.

По оценке международной консалтинговой компании PwC, о которой РИА Новости рассказал старший менеджер практики оказания услуг спортивным организациям PwC в России Александр Кардаш, доля вклада ЧМ в ВВП России за 2018 год составит около 0,43%, а доля вклада чемпионата в ВВП за второй квартал – 1,34%. По его оценке, общий экономический эффект от проведения ЧМ-2018 во втором квартале составит около 303 миллиардов рублей. Он включает в себя, например, расходы болельщиков на международные и внутрироссийские авиаперелеты (131 миллиард рублей), на покупку билетов на матчи ЧМ и досуг (74 миллиарда рублей), на проживание и питание (67 миллиардов рублей).

Спрос, фастфуд, рабочие места



О росте потребительского спроса во время чемпионата говорит и руководитель группы потребительских товаров Deloitte СНГ Оксана Жупина. Мероприятие способствовало этому как за счет туристического бума, так и в связи с ростом потребительской активности самих россиян.

"Среди основных направлений, где наблюдался значительный рост во время ЧМ, можно выделить сектор общественного питания, прохладительные напитки, пиво и алкогольные напитки, спортивные товары, телефоны и гаджеты, а также сувенирная продукция с логотипом чемпионата", — рассказала она.

По ее словам, любое мероприятие подобного уровня приводит к резкому всплеску потребительского спроса. "Однако, эффект от чемпионата мира носит скорее временный характер и может привести к обратной динамике сразу после его окончания. Таким образом оценить эффект влияния чемпионата на потребительскую активность правильнее будет в конце года", — уточнила эксперт.

В то же время секторы услуг и общепита в условиях повышенного спроса смогли создать новые рабочие места и привлечь новых сотрудников, что дает надежду на рост сектора и в дальнейшем.

"Можно говорить об увеличении рабочих мест в секторе услуг, розничной торговли и общественного питания. По словам представителей одной из ведущих сетей фастфуда во время проведения чемпионата мира центральные точки в Москве показывали рекордные показатели выручки. Несомненно, это, скорее, временный эффект, и это не значит, что в дальнейшем оборот предприятий в данном секторе будет постоянно расти", — полагает Жупина.

Туризм, дороги и ФК

Проведение такого масштабного события, как ЧМ-2018, будет иметь и долгосрочный экономический эффект. По словам, Кардаша из PwC, его среднегодовое значение составит около 50 миллиардов рублей ежегодно с 2019 по 2023 годы.

Он пояснил, что долгосрочный экономический эффект представляет собой общую сумму дополнительной добавленной стоимости, связанной с эксплуатацией объектов транспортной инфраструктуры и стадионов, а также роста туристического потока и роста доходов профессиональных футбольных клубов. При этом эксперт заметил, что данный эффект в масштабе ВВП страны будет невелик: ежегодная доля вклада от проведения и подготовки ЧМ-2018 составит около 0,04% от годового значения ВВП России в период с 2019 по 2023 годы.

Старший менеджер отдела по предоставлению услуг компаниям сектора недвижимости, туристической и развлекательной индустрий EY Илья Сухарников считает, что инвестиции, осуществленные во время подготовки к ЧМ будут оказывать многостороннее положительное влияние на регионы: начиная от повышения качества жизни за счет создания новых дорог, благоустройства, обновления коммуникаций, развития спорта, до долгосрочного эффекта, связанного с развитием индустрии гостеприимства, сферы услуг и бизнеса в целом.

"Города, в которых проходил чемпионат мира, привели в порядок всю цепочку туристических услуг – от аэропортов и средств размещения до опытных кадров и сопутствующих сервисов. Такие инвестиции создают задел для дальнейшего развития внутреннего и внешнего туризма, а также улучшают деловой климат – поскольку развитие бизнеса не в последнюю очередь зависит от удобства деловых путешественников", — отмечает Сухарников.

В PwC подсчитали, что в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 затраты на развитие транспортной инфраструктуры составили около 247 миллиардов рублей. В состав данных затрат входят расходы на строительство и реконструкцию аэропортов, дорог, железнодорожных вокзалов, а также на обновление общественного транспорта. "По нашим оценкам, среднегодовое значение экономического эффекта от данных инвестиций в период с 2019 по 2023 годы составит, в среднем, около 18 миллиардов рублей", — сказал Кардаш.

Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ значительные средства были направлены на развитие коллективных средств размещения (порядка 58 миллиардов рублей). Результатом инвестиций стало строительство 19 новых гостиниц и отелей в различных регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Около 178 миллиардов рублей составили расходы на развитие спортивной инфраструктуры. Было построено восемь новых футбольных стадионов и 20 тренировочных площадок. Также было реконструировано четыре стадиона и 72 тренировочные площадки. "Все эти инвестиции должны помочь отечественным футбольным командам стать более коммерчески успешными за счет увеличения посещаемости стадионов, а также общего роста интереса к футболу – данный эффект уже наблюдается на старте чемпионатов РПЛ и ФНЛ нового сезона", — заключил Кардаш.