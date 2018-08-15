США оштрафовали Королевский банк Шотландии за кризис 2008 года

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Британский банк Royal Bank of Scotland Group (RBS) выплатит 4,9 миллиарда долларов для урегулирования иска властей США из-за его действий по ценным бумагам, которые привели к кризису 2008 года. Об этом заявили в среду в американском минюсте.
В ведомстве сообщили, что штраф стал крупнейшим штрафом в отношении банка за неправомерные действия, которые привели к финансовому кризису.
"Несмотря на заверения RBS своим инвесторам, сделки RBS были подкреплены ипотечными кредитами с высоким риском дефолта", — сообщил прокурор Эндрю Леллинг.
В минюсте добавили, что банк оспаривает эти обвинения и не согласен, что в его действиях были нарушения.