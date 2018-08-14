Минтранс хочет обсудить компенсации авиакомпаниям из-за удорожания топлива

МУРМАНСК, 14 авг — РИА Новости. Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%; дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей, из них 22,5 миллиарда рублей ведомство предлагает субсидировать из бюджета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Ожидаем, что совокупный рост цены (на авиакеросин — ред.) по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов на увеличение цены на авиакеросин", — сообщил Дитрих журналистам. По словам министра, объем дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 миллиардов рублей.

"Принцип, который нами предложен, исходя из объемов потребленного керосина, исходя из объема закупки, определить размер той части этой субсидии, которая придется конкретной авиакомпании. Мы предложили компенсацию в объеме 22,5 миллиарда (рублей). Мы предложили это Минфину и правительству РФ, обсуждения проходили на прошлой неделе, вопрос рассматривается сейчас", — добавил министр.

Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли в годовом выражении на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В конце июля "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 рублей. Также S7 заявила о повышении размера топливного сбора в ближайшее время на 200 рублей. В "ЮТэйр" отметили, что рассматривают такую возможность в будущем.

В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. По мнению АЭВТ, ценовая политика производителей и топливозаправочных компаний вынудит авиакомпании пойти на непопулярные меры в виде повышения топливного сбора. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.