Россельхознадзор отсрочил введение ограничений на ввоз персиков из Сербии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россельхознадзор перенес на день введение ограничений на ввоз косточковых культур (включая абрикосы и персики) из Сербии и Македонии, поставки будут ограничены с 16 августа, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ограничения распространяются на поставки в Россию продукции кода 0809 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это свежие абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн. В прошлую пятницу Россельхознадзор сообщал, что запрет будет введен с 15 августа.

"Такое решение принято службой в связи с обнаружением в подкарантинной продукции, ввозимой из указанных стран на территорию России, карантинного для Евразийского экономического союза объекта — возбудителя бурой монилиозной гнили, и во избежание его заноса на территорию страны и распространения на ней", — поясняет ведомство в сообщении во вторник.

Ограничения будут действовать до получения от Сербии и Македонии результатов официальных расследований по направленным Россельхознадзором нотам. "Продукция, отгруженная до 16 августа 2018 года, будет допущена к ввозу на территорию Российской Федерации в случае положительных результатов карантинного фитосанитарного контроля", — добавляет Россельхознадзор.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна в Россию в 2017 году составил 448,462 тысячи тонн. Импорт этих плодов из Сербии составил 56,744 тысячи тонн (12,7% в общем импорте, третье место после Турции и Белоруссии), из Македонии — 5,943 тысячи тонн (1,3% в импорте).