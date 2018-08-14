В Минтруде подсчитали число безработных россиян

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На 8 августа численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 5 220 человек и составила 687 180 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ по итогам еженедельного мониторинга.

С "1 по 8 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 5 220 человек и составила 687 180 человек. Годом ранее этот показатель составлял 788 120 человек", — сообщили в ведомстве.

За неделю, по данным Минтруда, снижение численности безработных граждан произошло в 72регионах. При этом наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Севастополе, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Астраханской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Кировской областях, республиках Марий Эл и Тыва.

В 11 регионах отмечено увеличение численности безработных граждан, наибольший рост наблюдался в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Чувашской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Ярославской, Владимирской, Тамбовской и Самарской областях, Забайкальском и Хабаровском краях.

В Минтруде также сообщили, что по состоянию на 8 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 113 человек.

Также на 8 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,90 % от численности экономически активного населения (на 1 августа 2017 года – 1,03 %).

В ведомстве добавили, что на 8 августа 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.