"Северному потоку — 2" дали все разрешения на строительство в России

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Nord Stream 2 AG получила все разрешения на строительство российского участка газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении компании.

"Все разрешения для строительства российского участка газопровода "Северный поток — 2" получены", — говорится в сообщении.

Во вторник Nord Stream 2 получила разрешение Росприроднадзора на строительство подводного участка "Северного потока — 2" длиной около 114 километров в территориальном море РФ. Ранее Минстрой также выдал разрешение на строительство "Северного потока — 2" в РФ. "Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", — отмечается в сообщении.

"Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта "Северный поток — 2" идет по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами", — приводятся в сообщении слова директора проекта Nord Stream 2 Хеннинга Коте.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

В пятницу Nord Stream 2 AG сообщила, что подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток — 2" в Дании, при этом компания продолжает ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута. Альтернативная трасса газопровода протяженностью 175 километров пройдет к северо-западу от острова Борнхольм, новый маршрут пересекает только исключительную экономическую зону Дании.