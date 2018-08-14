Доллар и евро подешевели почти на полтора рубля

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный курс евро к российской валюте, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля, курс доллара — на 1,47, до 66,7535 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,45 рубля, составив 71,0191 рубля.

Сегодня курс рубля усилил коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Рубль падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.

По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, укрепление продлится до тех пор, пока сохраняется благоприятная обстановка. Кроме того, по словам экспертов, поддержку рублю оказывает отсутствие интервенций Минфина и сильных движений по доллару и евро.

На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". Ограничения будут состоять из двух пакетов. Кроме того, в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости>>