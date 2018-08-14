Минфин предложил ввести экологический налог взамен существующих сборов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов предложили ввести экологический налог. Сейчас в России существует плата за негативное воздействие на окружающую среду, сумма которой зависит от объема выбросов вредных веществ.
Из-за этого ведомство предложило воспользоваться опытом других стран и ввести налоговый платеж.
Так, в документе предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.
Если закон примут, он вступит в силу в январе 2020 года.
Налог для предприятий табачной промышленности
Как отметил сенатор Михаил Щетинин, производители уже платят налог, средства от которого идут на переработку отходов отрасли.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что повышение акцизов на сигареты было бы более эффективным методом борьбы с табакокурением и его последствиями, в том числе в сфере экологии, чем введение экологического налога, механизм которого не проработан.
Депутат Владимир Бурматов также отметил, что эта тема нуждается в проработке.
Вместе с тем депутат Леонид Огуль идею экологического налога поддержал.
По его словам, экологический налог на сигареты уже предусмотрен новой антитабачной концепцией до 2022 года, разработанной Минздравом.