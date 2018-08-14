Минфин предложил ввести экологический налог взамен существующих сборов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов предложили ввести экологический налог. Сейчас в России существует плата за негативное воздействие на окружающую среду, сумма которой зависит от объема выбросов вредных веществ.

После анализа динамики поступлений в бюджет нынешних сборов Минфин признал этот механизм неэффективным, поскольку на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства.

Из-за этого ведомство предложило воспользоваться опытом других стран и ввести налоговый платеж.

Так, в документе предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Если закон примут, он вступит в силу в январе 2020 года.

Налог для предприятий табачной промышленности

Это не первая подобная инициатива российских властей. Ранее Минздрав предложил обложить "экологическим" налогом предприятия табачной промышленности.

Как отметил сенатор Михаил Щетинин, производители уже платят налог, средства от которого идут на переработку отходов отрасли.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что повышение акцизов на сигареты было бы более эффективным методом борьбы с табакокурением и его последствиями, в том числе в сфере экологии, чем введение экологического налога, механизм которого не проработан.

Депутат Владимир Бурматов также отметил, что эта тема нуждается в проработке.

"Я вам могу в пример привести историю с экологическим сбором, который платят те, кто производят товары в той или иной упаковке и не утилизируют ее. С экологического сбора планировали собирать 6 миллиардов в первый же год и направить их в регионы. В итоге собрали всего миллиард, и нам пришлось еще на законодательном уровне специально уточнять направление использования этих средств, чтобы они пошли только на утилизацию мусора, иначе они вообще были размыты", — пояснил он.

Вместе с тем депутат Леонид Огуль идею экологического налога поддержал.

По его словам, экологический налог на сигареты уже предусмотрен новой антитабачной концепцией до 2022 года, разработанной Минздравом.