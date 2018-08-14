МЭР предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа, пишут СМИ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство экономического развития предложило повысить тарифы ЖКХ из-за увеличением налога на добавленную стоимость. Эту инициативу ведомство направило в Минэнерго, Минстрой и ФАС, сообщает РБК.

Рост тарифов произойдет в два этапа. Первое повышение запланировано на 1 января, второе — на 1 июля 2019 года. По расчетам МЭР, тарифы вырастут примерно на 1,7%.

Также ведомство предлагает скорректировать величину индексации с 1 июля таким образом, чтобы совокупный рост платы "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию". Это означает, что индексация должна снизиться с 4 до 2,4%.

Как сообщали "Известия", несмотря на увеличение суммы платежки, сами услуги не подорожают — возрастет только величина включенного налога. В министерстве такую инициативу объяснили защитой финансового состояния ресурсоснабжающих организаций.

Повышение НДС

В начале августа Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость. С первого января 2019 года размер налога вырастет до 20% с нынешних 18.

При этом документ сохраняет ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения. В правительстве отмечали, что этот шаг позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно.