Биткоин торгуется в районе шести тысяч долларов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курс биткоина во вторник заметно слабеет после того, как в конце прошлой — начале этой недели, казалось, он закрепился выше отметки в 6,4 тысячи долларов, и теперь торгуется в районе 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Другие криптовалюты обваливаются еще сильнее: Ethereum дешевел на 17,08%, до 264,74 доллара, Ripple — на 13,37%, до 0,2637 доллара, Bitcoin Cash – на 14,65%, до 493,99 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 191,94 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,9% всего рынка криптовалют.
Биткоин начал дешеветь с начала месяца, когда опустился ниже 8 тысяч долларов. За последнюю неделю криптовалюта потеряла почти 1 тысячу долларов, или около 14% стоимости. При этом в пятницу утром криптовалюта перестала было дешеветь, остановившись в районе отметки 6,4 тысячи долларов.
"Ближайшая целевая зона находится на уровне 5,45 тысячи долларов. Если она не устоит, то для многих покупателей наступит черная полоса. Защитные стопы, размещенные под ним, вызовут новую волну продаж биткоина, на которой падение цены ускорится до 3,575 тысячи долларов. Это произойдет очень быстро… никто не успеет опомниться", — добавляет аналитик.