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Экономика

На Украине предрекли "колоссальный ущерб" от прекращения торговли с Россией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (177)
(обновлено: 06:42 14.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиев. Архивное фотоКиев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Киев ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".

Пассажир поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Политик, в частности, отметил, что Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Украины.

"И на сегодня Россия является крупнейшим торговым партнером Украины. Ну и скажем прямо: для Украины это хорошо, потому что все-таки это дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров, но и дает возможность закупать то, что критически важно для Украины. Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Ну и много других примеров", — подчеркнул экономист.

Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости / Мария Савченко
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Также экс-министр напомнил, что Киев уже испытал на себе последствия от прекращения сотрудничества с Москвой в ряде отраслей.

"Есть примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической отрасли. В итоге Украина, к сожалению, прекратила выпускать ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов. Или в авиационной (отрасли. — Прим. ред.) — и уже три года Украине не может произвести ни одного самолета", — добавил Суслов.

Помимо этого, он не согласился с призывами прекратить торговлю с Россией, поскольку, по его мнению, Украина от таких действий сильно пострадает.

"Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения — это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год — только по одной единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное", — заключил политик.

Президент Украины Петр Порошенко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Ранее бывший президент страны Виктор Ющенко посетовал на наличие тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет, охарактеризовав сохранение торговых отношений неадекватным и несимметричным.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

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Экономика
Комментарии
16 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
rmgt1
Сухопутная граница между Россией и Украиной 2300 км, это почти половина всей границы. После того как как новоприбывшие власти решили воевать с такой страной, граждане должны были с вилами выйти. Нужно быть глупцами чтобы от этого всего отказываться, не говоря уже про родственные и технологические связи.
07:00
14.08.2018
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va060669
Подохните без России !
07:04
14.08.2018
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