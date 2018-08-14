Венесуэла переходит на рыночную стоимость бензина с прямыми субсидиями

МЕХИКО, 14 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна переходит на рыночную стоимость бензина для внутреннего рынка, но с введением прямых субсидий.

Пока Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит ничтожную сумму в 1 и 6 боливаров за литр в зависимости от марки при курсе "черного" рынка в 4 миллиона боливаров за доллар.

"Будет система субсидий всему населению и общественному транспорту, но цена его должна быть международной, чтобы покончить с контрабандой. Будут прямые субсидии всем семьям, всем хозяевам автомобилей, лодок, автобусов, грузовиков — частным, государственным", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам президента, такая мера нужна, чтобы покончить с контрабандой венесуэльского бензина, в первую очередь в Колумбию. Потери страны от этой контрабанды Мадуро оценил в 18 миллиардов долларов в год.

Как пояснил президент, идущая сейчас в Венесуэле перепись автотранспортных средств как раз и нужна для того, чтобы люди могли рассчитывать на субсидии. "Среда, четверг и пятница на этой неделе – и все, потом перепись закончится. Кто не будет в ней участвовать, должен будет платить за бензин по мировой цене", – сказал Мадуро.