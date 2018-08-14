Минфин предложил ввести в России новый налог

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов предложили преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующая поправка предложена в Налоговый кодекс.

Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера. Минфин ранее сообщал о намерении провести анализ действующих неналоговых платежей. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках НК, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.

В Минфине сообщили, что анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджета. В связи с этим в ведомстве считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взымать оплату в виде налогового платежа.

"Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду", — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.