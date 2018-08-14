Минфин предложил ввести в России новый налог

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов предложили преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующая поправка предложена в Налоговый кодекс.
Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.
В Минфине сообщили, что анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджета. В связи с этим в ведомстве считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взымать оплату в виде налогового платежа.
"Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду", — говорится в пояснительной записке.
Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.
Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.