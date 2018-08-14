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Экономика

Сбросить оковы: Россия готова отказаться от доллара при расчетах за нефть

(обновлено: 08:11 14.08.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары СШАДоллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сократив вложения в облигации правительства США до минимума, Россия намерена совершить следующий шаг — отказаться от расчета в долларах при торговле нефтью. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, американская валюта становится слишком рискованным инструментом. Насколько реален и целесообразен такой сценарий и почему в клубе стран, стремящихся освободиться от долларовой зависимости, все больше участников — в материале РИА Новости.

Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Слитки вместо долларов: Россия нарастила золотой запас до рекордного уровня

Китай и Иран задали курс

Еще в июне экономисты Всемирного банка констатировали: процесс дедолларизации в мире запущен, и его уже не остановить. Сейчас 70% всех сделок в мировой торговле приходится на доллар, 20% — на евро, остальное делят между собой азиатские валюты, в частности, китайский юань — третья по значимости валюта в корзине МВФ. В марте Пекин на фоне начавшейся торговой войны с США нанес мощный удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей, открыв торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте. Это оказалось своевременной превентивной мерой.

Поднебесная собирается двигаться дальше — перейти на оплату юанями и физических поставок нефти.

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Речь не только об углеводородах: в двусторонних торговых отношениях крупнейших финансовых партнеров, Москвы и Пекина, доллару все меньше места. Еще в декабре 2014-го вступили в силу российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли. Такие платежи не подразумевают участие банков США, Великобритании или ЕС. Следовательно, ослабляется зависимость финансовых систем России и Китая от третьих стран.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Сброс, а не спрос: зарубежные кредиторы отвернулись от госдолга США

В ответ на ужесточение санкций спиной к доллару повернулся и Иран. В апреле Тегеран отказался от американской валюты и перевел вообще все международные расчеты на евро. Несмотря на новые санкции Вашингтона, Европа продолжает покупать иранскую нефть, только сделки осуществляются в евро, а не долларах. В валюте ЕС Ирану за черное золото платит и Индия. Третьему по значимости поставщику Нью-Дели предложил и другой вариант — расчеты за нефть в рупиях.

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране

Турция на подходе

Планы по отказу от доллара давно вынашивала и Турция, и теперь вероятность того, что от размышлений Анкара перейдет к решительным действиям, велика как никогда. На торгах 10 августа турецкая лира обвалилась к доллару до исторического минимума, подешевев на 18%. Причина все та же — обострение отношений с США. В начале августа Трамп ввел санкции против главы МВД и министра юстиции Турции, после того как Анкара отказалась освободить подозреваемого в шпионаже американца Эндрю Брансона. Кроме того, Вашингтон вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности перейти на расчеты в национальных валютах в торговле с крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. А если страны Европы тоже пожелают сбросить оковы доллара, Анкара и торговлю с ними переведет на нацвалюты, отметил турецкий лидер.

© Фото : Партия "Родина" / Айкут ДишУчастники антиамериканской демонстрации в Анкаре. 16 февраля 2018 года
© Фото : Партия "Родина" / Айкут Диш
Участники антиамериканской демонстрации в Анкаре. 16 февраля 2018 года

Россия полна решимости

Министр энергетики России Александр Новак уже говорил, что правительство рассматривает возможность расчетов за нефть в национальных валютах — особенно с Турцией и Ираном — в обход доллара США. Намерение уйти от доллара при расчетах за главный экспортный товар подтвердили и в российском Минфине после того, как рубль рухнул к двухлетним минимумам на фоне новых санкций США.

Аналитики уверены: отказ от доллара целесообразен не только при расчетах за нефть, а вообще при всех расчетах. И начать следует с Евразийского союза.

Это поспособствует укреплению рубля, если контрагенты согласятся инвестировать свои валюты в рубль, чтобы потом рассчитываться им за поставляемую нефть. Экономисты, впрочем, указывают на высокие риски рубля, и это главная неприятность.

"Так что переход, конечно, возможен, но контрагентам придется делать какие-то скидки или преференции, чтобы они как минимум покрыли риски", — говорит Сергей Хестанов. 

© РИА Новости / Антон ДенисовДенежные купюры. Доллары США. Евро
© РИА Новости / Антон Денисов
Денежные купюры. Доллары США. Евро

Поэтому пока более реалистичным вариантом эксперт считает переход на расчеты в евро.

Этот вопрос может быть поднят на саммите Владимира Путина и Ангелы Меркель, отмечает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов. По его словам, переход на расчеты в евро — "серьезная карта и экономическая мера", способная обезопасить двустороннее взаимодействие от возможных будущих ограничений Вашингтона.

Уже сейчас Россия вполне может исключить доллар из расчетов с Китаем, Турцией и Ираном. Отказ от доллара крупнейших экспортеров нефти послужит серьезным триггером для видоизменения финансовой системы и усилит общемировой тренд на дедолларизацию.

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