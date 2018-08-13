Госдолг Костромской области сократился на 1,1 миллиарда рублей

КОСТРОМА, 13 авг – РИА Новости. Государственный долг Костромской области за семь месяцев 2018 года сократился на 1,1 миллиарда рублей и составляет 121% по отношению к собственным доходам, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что госдолг Костромской области за пять месяцев 2018 года сократился со 135% до 123,7%. Этот год областные власти собираются завершить с показателем госдолга 120% к собственным доходам, а к 1 января 2020 года намерены сократить долговую нагрузку еще на 20%.

"Увеличение собственных доходов, а также финансовая поддержка из федерального бюджета позволили в течение января — июля 2018 года сократить государственный долг Костромской области на 1 миллиард 109,6 миллиона рублей. Отношение регионального долга к собственным доходам областного бюджета на 1 августа составляет 121% против 135% на начало года", — говорится в сообщении.

Снизить госдолг удалось благодаря росту собственных доходов региональной казны, поясняет администрация.

"Собственные доходы консолидированного бюджета Костромской области за первые семь месяцев текущего года выросли на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее высокий прирост поступлений отмечается по акцизам – на 14,6 %, налогам на имущество – на 11,9% и НДФЛ – на 9,5%", — отмечают власти.

Власти подчеркивают, что в области продолжается реализация мер, направленных на снижение долговой нагрузки на региональный бюджет. В августе 2018 года предполагается проведение аукциона на привлечение банковского кредита в сумме 500 миллионов рублей. Эти средства в полном объеме планируется направить на погашение имеющихся долговых обязательств по банковским кредитам и ценным бумагам.

В конце 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета 12,1 миллиарда рублей бюджетных кредитов под 0,1% годовых. Средства были направлены на замещение банковских кредитов. Бюджетный эффект от этого оценивается в размере до 1 миллиарда рублей ежегодно. Средства направляются в социальную сферу. Одно из условий Минфина при предоставлении региону бюджетных кредитов — переход на казначейское сопровождение. Областные власти заявили, что данное решение не повлияет на жителей Костромской области. Механизмы казначейского сопровождения позволят обеспечить прозрачность и открытость любых бюджетных операций для федерального центра.

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