Эксперт оценил влияние ослабления лиры на стоимость "Турецкого потока"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ослабление турецкой лиры может привести к снижению стоимости строительства "Турецкого потока" в долларах, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он отметил, что влияние курса лиры на стоимость строительства "Турецкого потока" будет зависеть от того, в какой валюте заключены контракты по проекту. "Но в любом случае девальвация приведет к снижению стоимости стройки в долларах", — отметил он.

"Газпром" не прокомментировал влияние ситуации с турецкой лирой на стоимость "Турецкого потока". При этом компания уже начала работы в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей в рамках строительства "Турецкого потока", морской участок построен на более 60%. Стоимость "Турецкого потока" оценивалась в 7 миллиардов евро.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.