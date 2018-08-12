Силуанов прокомментировал идею изъятия в бюджет сверхдоходов компаний

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. Правительство РФ не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля и считает, что условия работы бизнеса должны быть стабильными, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем", — сказал он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, о том, что, возможно, бизнесмены, которые стали внезапно бесконечно богатыми, могли бы поделиться с государством.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предложил, чтобы глава государства поручил правительству рассмотреть возможность увеличения дополнительных доходов бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, которая получила допдоход от ослабления курса рубля.

По словам Силуанова, всегда необходимо взвешивать те условия, которые государство предлагает для бизнеса, стабильность этих условий, и тот ресурс, который можно было бы получить от бизнеса, предприятий, нарушив договор между государством и бизнесом. "Что важнее — получить ресурс и потерять доверие? Или все-таки сохранить доверие, стабильность, но дополнительный ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике в этих предприятий?", — сказал Силуанов.

По его словам, вопрос заключается в том, как этими средствами распоряжаются эти компании. "Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России", — добавил первый вице-премьер.

Он напомнил, что ранее президент РФ поручал подготовить налоговые изменения и создать налоговые условия, которые были бы стабильны на протяжении следующих шести лет. Такие изменения приняты Госдумой, и на их основании рассчитывается бюджет РФ на следующую трехлетку, отметил Силуанов.