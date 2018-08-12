АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность введения очередных санкций США в случае, если не будут выполнены выдвинутые США условия, напомнив, что ОЗХО подтвердила, что процесс химразоружения РФ завершен.

В беседе с журналистами он отметил, что по заявлениям Вашингтона в течение трёх месяцев после введения первого пакета санкций Россия должна выступить с некоторой гарантией, что не будет более себя так вести и согласится, чтобы международные инспектора посещали по требованию российские химические предприятия.

"В рамках ОЗХО мы уже как три года получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершен. Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединенные Штаты. Они опять попросили о переносе — теперь до начало 20-х годов, так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США", — сказал Лавров.

"Мы не закрываем свои предприятия от инспекции, они посетили все, что хотели посетить, и пришли к такому выводу, о котором я только что сказал", — заявил он.