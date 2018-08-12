Силуанов не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара. Об этом он заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — сказал он.

При этом министр пояснил, что власти не собираются закрывать американские компании.

С начала года Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.

В Центробанке пояснили, что диверсифицируют международные резервы, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Свое заявление Силуанов сделал на фоне объявления США о новых санкция против России. Вашингтон 8 августа анонсировал новые ограничительные меры из-за "использования Москвой химоружия в британском Солсбери".

Санкции вступят в силу 22 августа. Они будут состоять из двух частей. Первая предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

При этом российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.