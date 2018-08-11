Турция намерена перейти на расчеты в нацвалюте с Россией

АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Подобное заявление турецкого лидера прозвучало на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума.

Среди государств, в торговле с которыми Турция перейдет на национальные валюты, Эрдоган назвал Россию, Китай, Украину и Иран.

"Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты", — заявил президент, слова которого приводит агентство Anadolu.

Эрдоган также заявил, что Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций. Кроме того, глава государства подчеркнул безуспешность враждебной политики в отношении Анкары. По словам Эрдогана, за любыми действиями против Турции последуют ответные меры.

"Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом. Открыто заявляю об этом. Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку", — добавил глава государства.

Отношения Анкары и Вашингтона

Ранее американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили. После этого курс лиры к доллару резко упал.

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".