Сбербанк будет предоставлять юрлицам почти две трети услуг онлайн

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Корпоративные клиенты Сбербанка в настоящее время могут получить больше половины услуг через дистанционные каналы обслуживания, к концу текущего года данный показатель вырастет до 63%, сообщил в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транзакционный бизнес" крупнейшего российского банка Сергей Попов.

"Перевод услуг в онлайн — это ключевая задача Сбербанка. На сегодняшний момент больше половины услуг уже доступны корпоративным клиентам в интернет-банке. Мы планируем, что к концу 2018 года эта цифра вырастет до 63%", — рассказал он.

При этом, топ-менеджер отметил, что онлайн-доступность ключевых сервисов для корпоративных клиентов банка до конца года увеличится до 90%.

Глава Сбербанка Герман Греф в июне заявил, что Сбербанк ставит задачу перевести 100% услуг в онлайн-сервисы. В рамках этих планов банк формирует большую экосистему сервисов для населения и корпоративных клиентов.

Карточный бизнес

Одним из наиболее популярных транзакционных продуктов среди корпоративных клиентов является бизнес-карта, в настоящее время доля банка на данном рынке составляет 36%, указал Попов.

"Рынок быстро развивается. Если раньше юридическому лицу для совершения покупки нужно было заполнить платежное поручение и сделать еще целый ряд шагов, то сегодня достаточно прийти в магазин и расплатиться бизнес-картой. Сегодня широко распространены оптовые магазины для малых предпринимателей, в которых можно использовать бизнес-карту. Так что покупать предпринимателям стало намного проще", — отметил он.

Топ-менеджер сообщил, что в самом начале развития данного сегмента рынка корпоративные карты в основном использовались для снятия наличных, а в последнее время клиенты все чаще пользуются картой для оплаты покупок.

"Мы каждый год видим как минимум двукратный рост наших оборотов в торгово-сервисной сети. Уже пятая часть транзакций в Сбербанке совершается в торгово-сервисной сети, и эта цифра продолжает расти. А начиналось все как везде: бизнес-карты использовали преимущественно для снятия наличных", — прокомментировал Попов развитие корпоративного карточного бизнеса в Сбербанке.

Бизнес-картами, по его словам, в основном пользуются предприниматели для закупочной деятельности. На крупных предприятиях бизнес-карту часто используют для оплаты командировочных и представительских расходов.