В Астане рассказали, как подписание конвенции по Каспию повлияет на регион

АКТАУ (Казахстан), 11 авг — РИА Новости. После подписания конвенции о правовом статусе Каспия регион станет местом притяжения новых инвестиций, заявил РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся в Актау 12 августа, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия, саммиту будет предшествовать совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, запланированное на 11 августа.

"Урегулирование статуса Каспийского моря, безусловно, будет способствовать дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества прибрежных стран в важнейших отраслях экономики. Уверен, что это даст мощный импульс для развития всего каспийского региона, станет притяжением для новых инвестиционных потоков и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях", — сказал Абдрахманов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что "на сегодняшний день в регионе уже реализуются крупнейшие совместные проекты в нефтегазовой области". "Следует отметить, что по итогам 2017 года в западный регион Казахстана привлечено более 9,5 миллиарда доллара, что составило порядка 46% от валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан", — сообщил Абдрахманов.