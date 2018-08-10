В Минэкономразвитии оценили решение ВТО по спору России с ЕС

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию России в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета, заявили в Минэкономразвитии.

"Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен", — говорится в сообщении ведомства.

Решение ВТО может, в частности, улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС. В министерстве также выразили уверенность, что в отношении будущих проектов "Газпрома" в Европе будет применяться недискриминационный режим.

В самой российской компании остались удовлетворены исходом спора в части выявленных нарушений со стороны Евросоюза в отношении третьего энергопакета.

В Минэкономразвития напомнили, что в общей сложности российская сторона оспаривала шесть блоков мер, в том числе требования третьего энергетического пакета и ряд других мер экономической политики Евросоюза, а также механизмы их реализации на уровне стран.

Решения ВТО

Третейская группа признала неправомерными количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу Opal, а также требование продажи определенной части газа на открытом рынке, сообщили в министерстве.

Аналогичное решение было принято по дискриминационным правилам сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии. Кроме того, третейская группа признала несостоятельной позицию ЕС в части сертификации операторов и "проектов общего интереса".

С другой стороны, ВТО не поддержала возражения России против мер по разделению деятельности газовых компаний на добычу, сбыт и транспортировку газа, а также преференциям, предоставляемым ЕС поставщикам СПГ.

Мнение экспертов

Позиция ВТО может осложнить дискриминацию российского газа в Европе, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вместе с тем, по его мнению, из решения организации не следует делать далеко идущих выводов.

"Я бы не стал переоценивать это решение, так как извлечь из него практические выгоды будет не просто", — подчеркнул он.

ВТО — это живой механизм, споры в рамках которого в некоторых случаях завершаются в нашу пользу, а в некоторых — нет, отметил в эфире радио Sputnik завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте России Владимир Климанов.

"Я лично выступаю за действенность этого института, этого инструмента", — сказал он.

Спор с Евросоюзом

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО из-за применения Евросоюзом третьего энергопакета, который подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Подобные требования создавали помехи для строительства "Южного потока", в итоге от проекта отказались. В марте 2016 года для рассмотрения спора была собрана группа арбитров ВТО.