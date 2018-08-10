ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Всемирная торговая организация поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета, сообщили в Минэкономразвития.

В частности, организация признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

При этом ВТО не поддержала возражения России против требований третьего энергопакета по разделению добычи и транспортировки газа.

Всего российская сторона оспаривала шесть блоков мер, включающих в себя как требования третьего энергетического пакета, так и механизмы их реализации отдельными государствами — членами ЕС.

"Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта, и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке", — отметили в МЭР.

В "Газпроме" уже заявили, что компания довольна решением в части найденных нарушений со стороны Евросоюза. В компании ожидают, что ЕС устранит их и приведет законодательство в соответствие с требованиями ВТО.

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО из-а применения Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела.

Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.