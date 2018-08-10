АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция не проиграет экономическую войну на фоне рекордного падения курса национальной валюты по отношению к доллару, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу.

"Турция не проиграет экономическую войну", — заявил Эрдоган, выступая в городе Байбурт на северо-востоке Турции. Его цитирует телеканал NTV

Он призвал граждан страны обменивать имеющиеся у них "под подушками" доллары на лиры. "Доллар не остановит наш путь", — добавил турецкий лидер.

"Мы достигли значительного прогресса с Ираном, Россией, Китаем и несколькими европейскими странами по различным альтернативам",- отметил Эрдоган.

Предыдущий рекордный минимум турецкой национальной валюты, преодолевшей на минувшей неделе психологический рубеж 5 лир за доллар, был достигнут после того, как минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

Утром в пятницу лира обваливалась до очередного рекордного минимума по отношению к доллару, американская валюта подорожала на 12%, до 6,4684 лиры за доллар.

Снижение курса турецкой лиры усилилось после того, как газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.