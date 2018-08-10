Россия временно ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки в Россию косточковых культур (персики, абрикосы) из Сербии и Македонии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене в ходе переговоров с сербской стороной выразила обеспокоенность российского ведомства поступлением в РФ партий персиков и абрикосов, зараженных опасным карантинным объектом – Бурой монилиозной гнилью. При этом было особо отмечено, что вся зараженная продукция ввезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой Сербии и подтверждающих ее безопасность.

"Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор сообщил, что вынужден ввести с 15 августа временные ограничения на поставки в Россию из Сербии косточковых культур до принятия сербской стороной исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции", — отмечает служба. При этом представитель Сербии отметил, что появлению заболевания в местах производства косточковых могли способствовать погодные условия текущего лета.

Во время переговоров с македонской стороной Швабаускене сообщила о трех случаях выявления бурой монилиозной гнили в косточковых, поступивших в Россию из Македонии в сопровождении сертификатов, выданных карантинной службой страны и подтверждающих фитосанитарную безопасность данной продукции.

"Юлия Швабаускене обратилась к македонской стороне с просьбой провести тщательное расследование данных фактов, по результатам которого направить информацию в Россельхознадзор. До получения итогов расследования и принятия македонской стороной исчерпывающих мер по выполнению международных фитосанитарных требований при поставках продукции в Россию, Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на ввоз косточковых из Македонии", — говорится в сообщении.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна в Россию в 2017 году составил 448,462 тысячи тонн. Импорт этих плодов из Сербии составил 56,744 тысячи тонн (12,7% в общем импорте, третье место после Турции и Белоруссии), из Македонии — 5,943 тысячи тонн (1,3% в импорте).