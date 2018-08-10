Минфин готовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минфин РФ намерен законодательно прописать основания для блокировки банковских счетов граждан и юридических лиц в рамках антиотмывочного законодательства, уведомление о начале разработки проекта опубликовано на официальном портале проектов правовых актов правительства.

В уведомлении отмечается, что сейчас кредитные организации часто блокируют банковские счета клиентов без объяснения причин. Банки обязаны это делать в рамках противодействия легализации преступных доходов, если какая-либо операция, проводимая по этим счетам, покажется им подозрительной.

"Решение об отказе (в проведении операции – ред.) кредитная организация принимает самостоятельно в каждом конкретном случае, ориентируясь на собственные правила внутреннего контроля", — отмечает Минфин. Эти действия регламентируются методическими рекомендациями и информационными письмами ЦБ и контролируются Банком России в рамках его надзорной деятельности.

Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые готовит Минфин и которые, по планам разработчиков, должны вступить в силу уже в декабре 2018 года, призваны конкретизировать порядок и основания принятия решений о блокировке счетов.

"При этом важно отметить, что кредитные организации, как правило, заинтересованы в расширении клиентской базы и привлечении на обслуживание возможно большего числа клиентов в целях извлечения прибыли, и, соответственно, не заинтересованы в прекращении таких отношений, не имея на то должных оснований", — отмечают разработчики законопроекта.