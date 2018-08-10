МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток — 2" в Дании, говорится на сайте компании.

"Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании", — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что компания не останавливает процедуру заявки основного маршрута, подготовленного "на основе рекомендаций от властей Дании".

"На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года", — уточняет компания.

В Nord Stream отметили, что альтернативный маршрут на 36 километров длиннее основного и потребует дополнительных затрат. Однако участники проекта поддержат такой вариант, добавили в компании.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании и России.

В прошлом году технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный маршрута газопровода на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на десять километров. Таким образом, отметили в компании, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта.