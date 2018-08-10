МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток — 2" в Дании, говорится на сайте компании.
При этом отмечается, что компания не останавливает процедуру заявки основного маршрута, подготовленного "на основе рекомендаций от властей Дании".
"На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года", — уточняет компания.
В Nord Stream отметили, что альтернативный маршрут на 36 километров длиннее основного и потребует дополнительных затрат. Однако участники проекта поддержат такой вариант, добавили в компании.
"Северный поток — 2"
В прошлом году технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный маршрута газопровода на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на десять километров. Таким образом, отметили в компании, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта.