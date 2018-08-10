Центробанк прокомментировал падение курса рубля

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер, заявил ЦБ.

"Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", — говорится в сообщении Банка России.

За две предыдущие торговые сессии, 8 и 9 августа, доллар и евро подскакивали на пять процентов каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.

Регулятор указал, что есть достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом, в том числе валютном рынке. В частности, для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме", — заявил регулятор.

Согласно данным на сайте ЦБ, объем покупки им валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина в среду, 8 августа, был вдвое меньше планового объема — 8,4 миллиарда рублей. Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — рекордные 383,2 миллиарда рублей.