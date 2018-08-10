МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил уровень 67 рублей на фоне сообщений о новых санкциях США против России.

При этом российская валюта пытается стабилизироваться: после двух дней сильного падения она растет к евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", где европейская валюта упала ниже 1,15 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:06 мск рос на 32 копейки — до 66,97 рубля, курс евро снижался на 18 копеек, до 76,77 рубля. Чуть ранее доллар повышался до 67,09 рубля.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,7%, до 71,55 доллара за баррель по марке Brent.

За две предыдущие торговые сессии доллар и евро подскакивали на пять процентов каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.

По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место". При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может упасть до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.

Новые санкции против России

На этой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери".

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В российском посольстве новые санкции назвали "драконовскими", подчеркнув, что их ввели под надуманным предлогом.

Кроме того, на прошлой неделе в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.