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Экономика

Подрядчик рассказал об устойчивости железной дороги через Керченский пролив

(обновлено: 09:45 10.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фотоАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Железная дорога через Керченский пролив будет бесстыковой и сможет выдержать девятибалльное землетрясение, сообщил в интервью телеканалу RT Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании — генподрядчика строительства Крымского моста.

Крымский мост. Архивное фото
© Фото : страница "Крымский мост" во ВКонтакте
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"Крымский мост строится и работает с учётом сейсмических особенностей региона. По данным учёных, раз в пять тысяч лет в Керченском проливе могут произойти подземные толчки силой до девяти баллов. Вероятность, что это случится, небольшая, но проектировщики учли этот момент", — сообщил Рыженькин.

Как отметил Рыженькин, дорога рассчитана на движение поездов массой до 7,1 тысячи тонн с расчётной скоростью до 120 километров в час для пассажирских и до 80 километров в час для грузовых составов в диапазоне температур от —27 до +57 °C. Пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автодорогой, в феврале 2016 года, но по графику она сдается позже – в 2019-ом.

По словам представителя генподрядчика, на данном этапе проекта железнодорожной части Крымского моста к арке с двух сторон тянутся нитки пролетов — со стороны острова Тузла и со стороны Керчи. "Мостовое полотно сомкнётся на этом участке через несколько месяцев. Сама железнодорожная арка, установленная на опоры в прошлом году, сейчас начиняется всем необходимым для будущей эксплуатации", — отметил Рыженькин.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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© Инфоцентр "Крымский мост"
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