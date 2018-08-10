МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Железная дорога через Керченский пролив будет бесстыковой и сможет выдержать девятибалльное землетрясение, сообщил в интервью телеканалу RT Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании — генподрядчика строительства Крымского моста.

"Крымский мост строится и работает с учётом сейсмических особенностей региона. По данным учёных, раз в пять тысяч лет в Керченском проливе могут произойти подземные толчки силой до девяти баллов. Вероятность, что это случится, небольшая, но проектировщики учли этот момент", — сообщил Рыженькин.

Как отметил Рыженькин, дорога рассчитана на движение поездов массой до 7,1 тысячи тонн с расчётной скоростью до 120 километров в час для пассажирских и до 80 километров в час для грузовых составов в диапазоне температур от —27 до +57 °C. Пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки.

Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автодорогой, в феврале 2016 года, но по графику она сдается позже – в 2019-ом.

По словам представителя генподрядчика, на данном этапе проекта железнодорожной части Крымского моста к арке с двух сторон тянутся нитки пролетов — со стороны острова Тузла и со стороны Керчи. "Мостовое полотно сомкнётся на этом участке через несколько месяцев. Сама железнодорожная арка, установленная на опоры в прошлом году, сейчас начиняется всем необходимым для будущей эксплуатации", — отметил Рыженькин.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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