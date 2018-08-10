Медведев попросил подготовить предложения по развитию Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил министерства подготовить предложения по реализации мер, необходимых для развития Дальнего Востока.

Тему развития региона председатель кабмина обсуждал на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в докладе о социально-экономическом развитии региона рассказал премьеру о работе над направлениями по совершенствованию условий жизни населения и предложил ряд мер. В частности, по словам Козлова, по многим позициям Дальний Восток отстаёт от среднероссийских показателей. "Это отставание невозможно ликвидировать без специальных мер. Поэтому просим профильные министерства оценить, что не хватает, или предложить более эффективные меры, чтобы Дальний Восток не просто достиг всех показателей, а превысил их", — сказал Козлов.

Так, отставание в развитии связано с рядом факторов. Это снижение рождаемости, недостаточная поддержка семей с детьми. "Семьям с детьми в качестве поддержки предлагаем предусмотреть единовременную выплату при рождении первого ребёнка в размере 150 тысяч рублей, доплату к материнскому капиталу в размере 30%, пониженную ставку ипотечного кредита при рождении ребёнка… За три года мы потеряли 11700 детей", — сказал министр.

Докладчик также подчеркнул необходимость создания дополнительных ясельных групп, повышения ожидаемой продолжительности жизни, которая ниже среднероссийского значения на 2,6 года, по России — 72,7 года. Необходимо также решать проблему "запредельной смертности населения в трудоспособном возрасте" и младенческом возрасте.

"Мы считаем, что необходимо принять срочные меры по изменению ситуации. Требуется строительство больше 300 ФАПов и врачебных амбулаторий в труднодоступных и сельских территориях", — подчеркнул он, сказав о трудностях доступности медицинской помощи.

Помимо этого, Козлов обратил внимание на важность дополнительного финансирования спортивной инфраструктуры в регионе, развития санитарной авиации, дорожной инфраструктуры, снижению количества ДТП.

Предложения предоставлены в профильные ведомства, уточнил Козлов.

"Доклад достаточно содержательный, даже местами вполне острый. В чем невозможно не поддержать докладчика, так это в том, что даже по ожидаемой продолжительности жизни, если посмотреть цифры в Дальневосточном округе, они, мягко говоря, не лучшие по отношению даже к среднероссийским. Самое главное, что ожидаемая продолжительность жизни должна быть достигнута в каждом субъекте Федерации, а не путём каких-то удивительных манипуляций… Исходя из этого нужно готовить предложения", — отметил Медведев.