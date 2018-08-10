Медведев обещал точечно поддерживать инвестпроекты на Дальнем Востоке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Государство будет точечно поддерживать бизнес в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, но оно не может полностью страховать бизнес и брать на себя его риски, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Сейчас какие-то объекты уже готовы к работе, какие-то только строятся, понятно, что с учетом масштаба и сложности строек на любой стадии инвестпроекта могут возникнуть вопросы, которые требуют внимания и поддержки. Но понятно, что любая поддержка государства — она может быть точечной, государство не может и не должно страховать бизнес и брать на себя его риски", — сказал Медведев.

Глава российского правительства отметил, что на данный момент на Дальнем Востоке реализуется более 30 крупных инвестпроектов — это и газовые, и нефтехимические комплексы, крупнейшие судостроительные верфи, золоторудные и угольные месторождения, животноводческие комбинаты и перегрузочные хабы.

"По сути некоторые из этих проектов закладывают сейчас новые отрасли в экономике региона. Мы все понимаем специфику развития бизнеса на Дальнем Востоке — это огромные расстояния, тяжелые климатические условия, недостаточно развитые энергетические сети, поэтому бизнесу здесь необходима поддержка государства, в том числе по подготовительной работе, по созданию инфраструктуре, по выделению земли, по подводке мощностей", — подчеркнул премьер-министр.

Вместе с тем, по его словам, помимо крупных проектов, нельзя забывать и о небольших компаниях, которые заняты в сфере торговли и услуг, и задача губернатора региона и Минвостокразвития заключается в оказании необходимой поддержки малому и среднему бизнесу на Дальнем Востоке и Байкальском регионе.