Bloomberg предупредило об угрозе финансового хаоса на Украине

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Финансовые резервы Украины тают, что заставляет Нацбанк тревожится. На счетах украинского минфина наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернутся хаосом, пишет Bloomberg.

По состоянию на первое августа баланс счета правительственной казны сократился до 2 миллиардов гривен. Такого уровня страна не видела со времен бегства экс-президента Виктора Януковича, отмечает агентство.

Председатель Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил Bloomberg, что в стране возникли проблемы с ликвидностью. "Правительству будут нужны деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного", — признал он, предупредив, что НБУ сам находится в затруднительном положении и не в состоянии покрывать дефицит бюджета.

Как указывает агентство, проблема кроется в том, что Украина до сих пор не получила от МВФ очередной транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что влечет за собой блокирование финансовой помощи от других сторон. Заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий отметил, что даже если МВФ предоставит средства, риск для экономики Украины остается. "До конца года осталось мало времени. Если будут любые рыночные колебания, нам будет трудно получить деньги", — сказал Чурий.

По словам исполнительного директора инвестиционного банка "Дрэгон кэпитал" Томаса Фиалы, дела в украинской экономике идут "относительно хорошо" и она восстанавливается, но ухудшение ликвидности, которое наблюдалось в последнее время, вызывает беспокойство. "Мы бы хотели увидеть решение ситуации как можно скорее", — сказал он.

Затягивание с получением транша от МВФ грозит "хаосом, который уже охватил другие развивающиеся рынки". "А это будет означать, что Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на 2 миллиарда долларов", — заключает Bloomberg.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015-го по 2017 год Киеву четырьмя траншами было выделено более восьми миллиардов долларов.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.