The Hill предупредил, что новые антироссийские санкции ударят по США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пакет санкций, подготовленных группой американских сенаторов в соответствии с законопроектом "О защите выборов от угроз путем становления ограничений", — если они будут введены — ударят по экономике США, считает обозреватель The Hill Ричард Савайя.

Новые антироссийские ограничения, по мнению автора статьи, "вобьют клин" между США и Европой, дестабилизируют энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить ее для конкурентов из Китая и Европы.

Российские компании пострадают чуть больше, чем при нынешних санкциях, в то время как американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия и понести серьезные финансовые потери, отмечает Савайя. Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании, предупреждает он.

По словам Савайи, учитывая то, что некоторые из важнейших месторождений нефти исследуются и используются российскими компаниями и их китайскими партнерами, американские нефтяные компании "перейдут на скамейку запасных". Санкции коснутся даже таких важных проектов, поддерживаемых США, как строительство Трансадриатического газопровода, который поможет избавить Европу от российского энергетического доминирования, поскольку российская компания является его миноритарным акционером.

Последствия будут ощущаться во всех отраслях: американские компании не смогут перевозить грузы по российским железным дорогам, Boeing перестанет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, а AT&T не сможет использовать российские телефонные провода.

Американские индексные фонды и финансовые рынки также испытают потрясение, поскольку рублёвые облигации от российского правительства и банков мгновенно станут незаконными активами в балансовых ведомостях. Американские компании, которые ведут торговлю в России, обнаружат, что они не могут пользоваться российскими банками из-за американского законодательства, констатирует обозреватель The Hill.

На прошлой неделе группа авторитетных американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями в отношении госдолга России и крупнейших госбанков, среди которых перечислены "Внешэкономбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк". Законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн, ограничения затрагивают "ключевые секторы российской экономики, в том числе финансовую, энергетическую, оборонную сфере, а также отрасли металлопроизводства и добычи".