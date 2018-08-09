Транзакции госбанков вряд ли попадут под новые санкции США, считают юристы

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Представленный в конгрессе США законопроект о новых санкциях против РФ, который включает серьезные меры в отношении российского финансового сектора, вряд ли потенциально несет запрет на транзакции крупнейших российских госбанков в долларах, сообщили РИА Новости опрошенные юристы.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями в отношении госдолга РФ и крупнейших госбанков, среди которых перечислены "Внешэкономбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк". Законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн.

Экономисты, ранее опрошенные РИА Новости, отмечали запутанность формулировок в законопроекте. Они полагали, что за абстрактным выражением "о блокировке собственности крупнейших российских государственных банков в США" может скрываться как прямая блокировка физической собственности, так и любых транзакций в американской валюте.

Опрошенные РИА Новости юристы считают, что, скорее всего, блокировке предлагается подвергнуть любую собственность этих банков в США, включая счета, но не транзакции банков в американской валюте.

Портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак отметил, что в понятие собственности включается не только физическая собственность, но и счета. "Моя группа юристов … однозначно не может утверждать, включены ли в это транзакции. Это не исключено, но и не следует из данной формулировки. Но, исходя из их опыта, транзакции обычно прописываются отдельно", — рассказал РИА Новости Шостак.

Адвокат Алексей Тарасов отметил РИА Новости, что знаком с такой формулировкой в американском законодательстве: под санкции в этом случае, по его мнению, попадают собственность и счета в США, но вряд ли транзакции.

"Подзаконные акты департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) требуют блокирования любой собственности в том случае, если у занесенного в список лица (физического или юридического) есть интерес к данной собственности. OFAC блокирует собственность с целью лишить обозначенных граждан и организации денежных средств и иной собственности, поскольку использование этих активов трактуется как угроза национальной безопасности, либо внешней политике", — объясняет он.

РИА Новости запросило всех сенаторов-соавторов законопроекта с просьбой разъяснить значение формулировки, которую они используют в законопроекте. На момент публикации материала агентство не располагает ни ответами на данные запросы.