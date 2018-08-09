В Африке может появиться единая валюта и общий центробанк

КАИР, 9 авг — РИА Новости. Страны Африки всерьез задумались о создании единой валюты континента и общего центрального банка, однако для этого может понадобиться четверть века, заявил в четверг руководитель Центробанка Египта Тарек Амер.

Он выступал на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе по итогам двухдневного форума Ассоциации Центральных банков Африки. "Ассоциация действительно начала делать шаги по направлению к этой большой цели: мы приступили к разработке правил и мер, которые позволят создать Африканский центральный банк и единую африканскую валюту", — сказал Амер, слова которого приводит египетское информагентство МЕНА

Глава Центробанка Египта полагает, что единая валюта континента может появиться в 2043 году, так как для этого понадобятся "согласие и политическая воля лидеров африканских государств, а также достижение определенных экономических и финансовых показателей". Среди таких показателей он назвал уровень экономического роста, уровень инфляции и валютных резервов, дефицит бюджетов, платежные балансы, а также законодательная база.

Двадцать первого марта этого года 44 африканские страны подписали в столице Руанды Кигали договор, предусматривающий создание Континентальной зоны свободной торговли (КЗСТ), которая должна вывести торговлю между странами Черного континента на новый уровень. Сейчас межафриканская торговля составляет всего 16% от общего объёма внешней торговли африканских стран.

КЗСТ предусматривает постепенную отмену таможенных пошлин между участниками этого договора. Согласно прогнозам Африканского союза, к 2022 году торговля между странами Африки увеличится на 60%. Предполагается, что свободная торговля между африканскими странами стимулирует рост промышленного производства и позволит снизить зависимость от экспорта сырья.