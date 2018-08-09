В Крыму рассказали об эффекте от запуска моста на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, какой эффект произвело введение в эксплуатацию автомобильной части моста через Керченский пролив.

"Это позволило увеличить товарооборот, сократить расходы на логистику, усовершенствовать доставку туристов, повысить инвестиционную привлекательность и придать импульс развитию Республики Крым", — говорится в поздравительном адресе Константинова.

Власти Республики Крым и города Севастополя накануне Дня строителя, отмечаемого в этом году 12 августа, поздравили строителей Крымского моста с профессиональным праздником. Всего различных наград удостоено около 200 участников реализации проекта.

В свою очередь, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Игорь Титов отметил рост туристического потока в этом году.

"Севастополь хоть и довольно далеко от Керченского пролива, но мы в полной мере ощутили эффект от открытия движения по Крымскому мосту. Только официально учтенных отдыхающих — уже почти на 16% больше", — приводит слова Титова инфоцентр "Крымский мост".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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